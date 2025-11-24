توافد الناخبين على اللجان الانتخابية الساعة الأخيرة في اليوم الأول

شهدت لجان الاقتراع بدائرة الزمالك بولاق عودة ملحوظة لحركة التصويت، في الساعة الاخيرة من التصويت المقررة للقضاة وأفراد العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.



وبدأ توافد المواطنين فور إعادة فتح أبواب اللجان، للإدلاء بأصواتهم وسط حضور متزايد من مختلف الفئات العمرية، حيث سجلت الساعات الاخيرة نشاطًا أكبر من الفترات السابقة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.



وتأتي هذه الأجواء في إطار حرص المواطنين على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب، فيما تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً وفق الجدول الزمني المحدد للجولة الأولى.