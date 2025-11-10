قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد فلوكس يوجه رسالة مؤثرة لوالده

الفنان أحمد فلوكس و الفنان فاروق فلوكس
الفنان أحمد فلوكس و الفنان فاروق فلوكس
أوركيد سامي

وجّه الفنان أحمد فلوكس رسالة مليئة بالمحبة والتقدير إلى والده الفنان الكبير فاروق فلوكس، عبّر فيها عن امتنانه وحبه العميق له.

وكتب أحمد عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا:

"ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك ليا يا أطيب رجل."

ولاقت الرسالة تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين حرصوا على الدعاء للفنان فاروق فلوكس بالصحة وطول العمر، مثمنين العلاقة القوية التي تجمع الأب والابن.

يُذكر أن الفنان فاروق فلوكس يعد واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

يذكر أن طمأن الفنان فاروق فلوكس جمهوره على حالتة الصحية، مؤكداً أن صحته تأثرت مؤخراً بعض الشئ لكنة الحمد لله في أفضل حال.

وقال فاروق فلوكس في مداخله هاتفيه لموقع “صدى البلد” الإخباري  حول إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال فاروق فلوكس إنه يتمنى ذلك، وطلب أن يجسد دوره الفنان احمد حلمي  تحديدا.

وأضاف فاروق فلوكس"أحب احمد حلمي   وهو فنان جميل و نجم جميل  وكل أعماله حلوة و انا بحبه جدا".


وتابع فاروق فلوكس: “لم أعتزل الفن و هفضل فيه لحد ما أموت”.

و عن غيابة عن الظهور بأعمال الفنية قال فلوكس: “محدش بيعرض عليا اعمال فنية و ده سبب غيابي لكن انا مستعد للعودة للفن”.

من ناحية أخرى، أبدى فلوكس تمسكه الدائم بحبه للهندسة، مؤكدًا أنه تخرج في كلية الهندسة عام 1963، واستمر في ممارسة العمل الهندسي بجانب مشواره الفني، قائلًا: "الفن ما أخدنيش من الهندسة، وكنت رئيس قطاع في شركة، ولسه محتفظ بزمايلي، وبحب الهندسة لحد دلوقتي".

