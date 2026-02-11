«ضباط المراقبة الجوية» يحقق مركزا متقدما في بطولة الصيد الدولية بالجونة

شارك فريق نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، لأول مرة، في البطولة الدولية لصيد الأسماك بالجونة، والتي انعقدت خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير 2026.

وشهدت البطولة مشاركة فرق من دول كبرى، منها الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، والمغرب، إلى جانب الدولة المستضيفة مصر.

ونجح الفريق الذي يضم كلا من كابتن ساجي سيد، وكابتن محمد فوزي، وكابتن جون عادل، وكابتن أحمد سعيد، وهم ضباط بالمراقبة الجوية المصرية، في تحقيق مركز متقدم ضمن أفضل 10 فرق على مستوى البطولة في إنجاز تاريخي يُسجَّل لأول مشاركة دولية للنادي، ويؤكد قدرة الفرق المصرية على المنافسة عالميًا.

وشارك فريق نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، ولأول مرة، في البطولة الدولية لصيد الأسماك، وذلك برعاية شركة “اير كايرو”، الناقل الوطني المصري، حيث تُعد هذه البطولة أول بطولة دولية من نوعها تُقام في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تُعد بطولة مؤهلة للمشاركة في البطولة الدولية لصيد الأسماك، والمقرر إقامتها في كوستاريكا عام 2026.