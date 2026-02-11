مخاطر تداول حلوى Eye Ball.. تعلم الأطفال العنف

كشفت الدكتورة شيماء جمال، أخصائي الصحة النفسية، مخاطر تداول حلوى "Eye Ball" التي على شكل عين، قائلة إن “الطفل يتعلم من خلال التكرار والمشاهدة دائما أن هذا شكل عين أو فم أو أنف، أنه متاح لعمل أى شئ فى ممارسة العنف ضد طفل آخر”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “الطفل يتعلم كيفية الممارسة العنيفة ضد أى شخص من خلال تناوله لهذا النوع والشكل من الحلوي”.

وتابعت: “نمو الجهاز العصبي لدي الأطفال مش كامل، وبالتالي هم فاكرين أنها عبارة عن لعبة وينجذبوا إلى الأشياء الغريبة والممتعة بالنسبة لهم ومثيرة”.