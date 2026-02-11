جامعة مطروح تنظم تدريب محاكاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظّم نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح تدريب المحاكاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقدم من الخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجمعية بنوك الادخار الألمانية، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح.

واستمر التدريب على مدار ثلاثة أيام، بواقع ست ساعات يوميًا، مستهدفًا طلاب الجامعة، بهدف تنمية مهارات إدارة المشروعات، واتخاذ القرار، والتعامل مع القوائم المالية، والتفاوض مع الموردين، واستهداف العملاء، من خلال تجربة محاكاة عملية تعتمد على منهجية التعلم بالتجربة.

وأكد الدكتور المصري أن جامعة مطروح تحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل، وتمكينهم من إنشاء مشروعات ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التدريبية التطبيقية التي تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أوضح الدكتور جلال أبو خديجة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، أن المركز يحرص على دعم الأنشطة التدريبية التطبيقية التي تنمّي مهارات التفكير الريادي لدى الطلاب، وتوفر بيئة محفزة لاكتشاف الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة ميسة البياع، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح، إلى أن تنظيم هذا التدريب يأتي في إطار نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة، وتوفير خبرات تطبيقية تسهم في دعم قدراتهم العملية وتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة.

وأكد الدكتور أحمد محجوب، عميد كلية الزراعة والصحراوية ونائب مدير نادي ريادة الأعمال، أهمية التدريب القائم على المحاكاة في إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز مفهوم العمل الحر بين الشباب الجامعي.

ويأتي هذا التدريب في إطار رسالة نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح الهادفة إلى نشر ثقافة العمل الحر والابتكار بين طلاب الجامعة، وتقديم برامج وأنشطة تدريبية تربط الطلاب بمتطلبات سوق العمل، وتسهم في بناء قدراتهم ودعم توجهات الدولة نحو تمكين الشباب اقتصاديًا.