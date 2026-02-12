إحالة أوراق متهم بقتل شخص في البحر الأحمر إلى المفتي

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر الدائرة الثانية بسفاجا بإحالة أوراق المتهم "طه م ن.ج" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد محمد طاهر في القضية رقم 1760 لسنة 2025 جنايات البحر الأحمر.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، عندما بيت المتهم النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث توجه إليه حاملاً سلاحًا أبيض كبير الحجم، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، أسقطته أرضًا غارقًا في دمائه.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث الشلاتين من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة. وتم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت إحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، والتي أصدرت حكمها بإجماع الآراء بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا للنطق بالحكم بالإعدام شنقًا.