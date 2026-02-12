البروتين والدهون الصحية.. أسامة حمدي يكشف عن سحور آمن لمرضى السكر

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، ان مرضى السكري بحاجة لاختيار وجبة سحور متوازنة خلال شهر رمضان، تركز على البروتين النباتي والدهون الصحية بدلًا من النشويات، لضمان ثبات مستويات السكر في الدم طوال ساعات الصيام.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن طبق الفول المدمس مع زيت الزيتون والخضروات والسلطة يعد خيارا ممتازا، لما يحتويه من ألياف وبروتين نباتي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه لا بد من تناول بيضة مسلوقة أو اثنتين، إلى جانب منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الجبنة القريش أو الزبادي، نظرًا لدورها في ضبط معدل السكر.