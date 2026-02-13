قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مجلس السلم والأمن الأفريقي يجدد إدانة الاتحاد الأفريقي ورفضه القاطع لإنشاء ما يسمى بالحكومة الموازية في السودان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة مصر بيانين دعما للصومال والسودان، وذلك بحسب مانشرته قناة «اكسترا نيوز» في خبر عاجل. 

وأكد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على ضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق الأمن المستدام. 

وجدد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر التزامه بمواصلة متابعة تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، مجددا التزامه بتفعيل الأدوات المتاحة للاتحاد الأفريقي لدعم مسارات الحلول السياسية والحفاظ على استقرار المنطقة. 

ووجه مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر إدانته الشديدة والرفض للاعتراف الأحادي بما يسمى أرض الصومال من قبل إسرائيل، مدينا بشدة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان. 

 كما جدد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر التأكيد على إدانة الاتحاد الأفريقي ورفضه القاطع لإنشاء ما يسمى بالحكومة الموازية في السودان

مجلس السلم والأمن السودان الصومال أرض الصومال

