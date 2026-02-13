مجلس السلم والأمن الأفريقي يجدد إدانة الاتحاد الأفريقي ورفضه القاطع لإنشاء ما يسمى بالحكومة الموازية في السودان

أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة مصر بيانين دعما للصومال والسودان، وذلك بحسب مانشرته قناة «اكسترا نيوز» في خبر عاجل.

وأكد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على ضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق الأمن المستدام.

وجدد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر التزامه بمواصلة متابعة تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، مجددا التزامه بتفعيل الأدوات المتاحة للاتحاد الأفريقي لدعم مسارات الحلول السياسية والحفاظ على استقرار المنطقة.

ووجه مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر إدانته الشديدة والرفض للاعتراف الأحادي بما يسمى أرض الصومال من قبل إسرائيل، مدينا بشدة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان.

كما جدد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر التأكيد على إدانة الاتحاد الأفريقي ورفضه القاطع لإنشاء ما يسمى بالحكومة الموازية في السودان