موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. القبض على المتهم بالتشاجر مع آخر بكلب

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن حدوث مشاجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة القطامية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب "مصاب بعقر كلب سطحى بالذراع والقدم") ، طرف ثان (طالب) ويقيمان بدائرة القسم، وذلك حال قيام الأول بمعاتبة الثانى لمعاكسة شقيقته - مما أدى لتشابكهما بالأيدى وقيام الثانى على إثر ذلك بالتعدى على الأول بإستخدام الكلب الخاص به "غير مرخص" مما أسفر عن إصابة الأول .

وأمكن ضبط الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

الأجهزة الأمنية مشاجرة القطامية

