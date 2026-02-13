قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
رياضة

مباريات نارية في ختام لقاءات مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا

صن داونز
صن داونز
عبدالحكيم أبو علم

تعد منافسات المجموعة الثالثة بدوري ابطال أفريقيا هي الاصعب والأقوي في النسخة الحالية 2025  -2026، وتبدو الأمور متشابكة تماما ، التي تمتلك كل الفرق فيها الفرصة للصعود للدور المقبل، حيث يلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه مولودية الجزائر غدا، بينما يلتقي الهلال السوداني مع سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، في ذات التوقيت.

ويتصدر الهلال، وصيف المسابقة عامي 1987 و1992، الترتيب بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد صن داونز في المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل لوبوبو الترتيب بخمس نقاط.

وستكون نقطة التعادل كافية للهلال أمام لوبوبو للصعود لدور الثمانية، دون النظر لنتيجة المواجهة الأخرى، لكن المولودية سيبحث عن الفوز أمام صن داونز لضمان الصعود دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

أما في حال تعادل المولودية وفوز لوبوبو، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 8 نقاط مع الهلال، لتحسم المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة الناديين المتأهلين للأدوار الإقصائية.

وفي حال تعادل المولودية وتعثر لوبوبو، فإن بطل الجزائر سوف يتأهل رسميا للدور التالي، ولكن الخسارة أمام صن داونز سوف تعصف بآماله في الصعود، حيث سيحسم أبناء جنوب أفريقيا تأهلهم في تلك الحالة.

صن دونز كرة قدم دوري ابطال أفريقيا مولودية البجزائر الاهلي

