مباريات نارية في ختام لقاءات مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا

تعد منافسات المجموعة الثالثة بدوري ابطال أفريقيا هي الاصعب والأقوي في النسخة الحالية 2025 -2026، وتبدو الأمور متشابكة تماما ، التي تمتلك كل الفرق فيها الفرصة للصعود للدور المقبل، حيث يلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه مولودية الجزائر غدا، بينما يلتقي الهلال السوداني مع سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، في ذات التوقيت.

ويتصدر الهلال، وصيف المسابقة عامي 1987 و1992، الترتيب بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد صن داونز في المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل لوبوبو الترتيب بخمس نقاط.

وستكون نقطة التعادل كافية للهلال أمام لوبوبو للصعود لدور الثمانية، دون النظر لنتيجة المواجهة الأخرى، لكن المولودية سيبحث عن الفوز أمام صن داونز لضمان الصعود دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

أما في حال تعادل المولودية وفوز لوبوبو، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 8 نقاط مع الهلال، لتحسم المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة الناديين المتأهلين للأدوار الإقصائية.

وفي حال تعادل المولودية وتعثر لوبوبو، فإن بطل الجزائر سوف يتأهل رسميا للدور التالي، ولكن الخسارة أمام صن داونز سوف تعصف بآماله في الصعود، حيث سيحسم أبناء جنوب أفريقيا تأهلهم في تلك الحالة.