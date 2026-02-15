قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

"الإمارات للإفتاء" يعلن انعقاد لجنة تحري هلال رمضان 1447هـ بعد غد

"الإمارات للإفتاء" يعلن انعقاد لجنة تحري هلال رمضان 1447هـ بعد غد
"الإمارات للإفتاء" يعلن انعقاد لجنة تحري هلال رمضان 1447هـ بعد غد
أ ش أ

أن لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ ستنعقد برئاسة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يوم بعد غد، وذلك في موقع قصر الحصن التاريخي بأبوظبي.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية في إجراءات التحري وإعلان النتائج، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح المجلس أنَّ أعمال اللجنة ستبدأ عقب صلاة المغرب، حيث ستُعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف مناطق الدولة، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد دعا أفراد المجتمع إلى تحري الهلال مساء الثلاثاء، والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أعلن عنه في قنوات المجلس الرسمية، تأكيدا على أهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث المهم.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن إعلان ثبوت هلال شهر رمضان المبارك سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها، سائلًا الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والعالم أجمع.

لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي موقع قصر الحصن التاريخي بأبوظبي

