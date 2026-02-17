قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
تنظيم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بديوان عام محافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 

نظّمت محافظة البحر الأحمر بديوان عام المحافظة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية على مدار يومين، بمشاركة عدد من موظفي الديوان العام والمديريات والإدارات الخدمية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرص المحافظة على رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة.

وحاضر في الدورة الأستاذ محمد عبد المنطلب عثمان، مشرف إسعاف البحر الأحمر ومدرب بهيئة الإسعاف المصرية، حيث تناول الأسس العلمية والعملية للإسعافات الأولية، وطرق التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة، بما يسهم في تقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح لحين وصول الدعم الطبي المتخصص.

وشملت الدورة تدريبًا عمليًا على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع حالات الاختناق والنزيف والكسور، إلى جانب آليات التصرف السليم في المواقف الطارئة داخل بيئة العمل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب، أهمية هذه الدورات التي يتم تنظيمها بديوان عام المحافظة، مشيرة إلى أنها تسهم في تنمية مهارات العاملين ورفع مستوى الوعي لديهم، بما يعزز قدرتهم على تقديم الدعم اللازم في الحالات الطارئة وخدمة المواطنين بكفاءة ومسؤولية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها محافظة البحر الأحمر بهدف تطوير الأداء المؤسسي وبناء كوادر قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

