تنظيم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بديوان عام محافظة البحر الأحمر

نظّمت محافظة البحر الأحمر بديوان عام المحافظة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية على مدار يومين، بمشاركة عدد من موظفي الديوان العام والمديريات والإدارات الخدمية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرص المحافظة على رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة.

وحاضر في الدورة الأستاذ محمد عبد المنطلب عثمان، مشرف إسعاف البحر الأحمر ومدرب بهيئة الإسعاف المصرية، حيث تناول الأسس العلمية والعملية للإسعافات الأولية، وطرق التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة، بما يسهم في تقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح لحين وصول الدعم الطبي المتخصص.

وشملت الدورة تدريبًا عمليًا على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع حالات الاختناق والنزيف والكسور، إلى جانب آليات التصرف السليم في المواقف الطارئة داخل بيئة العمل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب، أهمية هذه الدورات التي يتم تنظيمها بديوان عام المحافظة، مشيرة إلى أنها تسهم في تنمية مهارات العاملين ورفع مستوى الوعي لديهم، بما يعزز قدرتهم على تقديم الدعم اللازم في الحالات الطارئة وخدمة المواطنين بكفاءة ومسؤولية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها محافظة البحر الأحمر بهدف تطوير الأداء المؤسسي وبناء كوادر قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.