6 معارض «أهلاً رمضان» في نويبع بخصومات تصل إلى 30% لتخفيف الأعباء عن المواطنين

افتتح اللواء عبد الرحمن بهاء رئيس مدينة نويبع يرافقه المهندس أيمن المحمدي مدير مديرية التموين بجنوب سيناء، 6 معارض لمبادرة «أهلاً رمضان» بعدد من أحياء المدينة، وذلك في إطار توجيهات محافظ جنوب سيناء بالتوسع في إقامة المعارض بمختلف مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ و عواقل نويبع، حيث تم توزيع المعارض على مناطق: حي المدينة، وعرب حمدان، والميناء، و المزينة، لضمان سهولة وصول المواطنين إليها وتغطية أكبر نطاق سكني داخل المدينة.

و تُنظم المعارض بالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة نويبع ومديرية التموين، بهدف توفير السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وبجودة مناسبة تلبي احتياجات الأسر.

وتضم المعارض تشكيلة متنوعة من السلع، تشمل: السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، والبقوليات، و ياميش رمضان، إضافة إلى الخضروات والفاكهة، مع تخفيضات تصل إلى 30% على عدد من المنتجات.

كما تم التنسيق لطرح اللحوم الطازجة بسعر 400 جنيه للكيلو جرام يوم الجمعة من كل أسبوع طوال الشهر الكريم، وذلك من خلال منفذ القلعة بمدينة نويبع.

وأكد رئيس المدينة استمرار المتابعة اليومية لضمان توافر السلع بالكميات الكافية والالتزام بالأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة نويبع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتعلق بتغيير الأسعار أو البيع بغير الأسعار المعلنة، مع ضرورة توثيق الواقعة قبل التواصل عبر الصفحة الرسمية للمدينة.