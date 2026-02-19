وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يزور دمياط

استقبل ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفداً رفيع المستوى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التدريب والتوظيف لطلاب المحافظة.

​

​ضم الوفد قيادات بارزة من الأكاديمية، وعلى رأسهم:

​الدكتور أحمد محمد غزال، نائب رئيس الأكاديمية للتسويق الاستراتيجي ورابطة الخريجين و​الدكتور أسامة عبد اللاه أحمد، نائب عميد كلية النقل الدولي و​المهندسة إيمان وليد جمال الدين، مسؤول وحدة رابطة الخريجين بالأكاديمية.

​

​تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بـ تجديد بروتوكول التعاون المثمر بين فرع الأكاديمية ببورسعيد ومديرية التربية والتعليم بدمياط.

كما قدم الوفد دعوة رسمية لمدارس المحافظة (العام والفني) للمشاركة في المعارض السنوية للتوظيف والتدريب (Career Fairs) التي تنظمها الأكاديمية في مقارها بـ (الإسكندرية، بورسعيد، والعلمين).

​وأوضح الوفد أن هذه المعارض تشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية، مما يوفر منصة مثالية ل​إتاحة فرص توظيف حقيقية لخريجي الأكاديمية والطلاب المتميزين و​فتح باب التدريب العملي والتطبيقي في بيئة عمل واقعية بالإضافة إلي ​تمكين المدارس ذات الأنشطة الإنتاجية من عرض مشروعاتها وبناء شراكات مستقبلية.

​

​وفي ختام اللقاء، أعرب وفد الأكاديمية عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بدمياط في تطوير المنظومة التعليمية، وقام الوفد بإهداء درع الأكاديمية للأستاذ ياسر عماره، تقديراً لجهوده الملموسة ودعمه الدائم للمبادرات التي تخدم الطلاب وترتقي بمستواهم المهني.

​من جانبه، ثمن ياســر عمــاره هذه الزيارة، مؤكداً أن المديرية تفتح أبوابها لكافة المؤسسات العلمية العريقة مثل الأكاديمية العربية، بما يضمن توفير أفضل الفرص التدريبية لطلاب دمياط، وخاصة في مجالات التعليم الفني والأنشطة الإنتاجية.