تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
التنمية المحلية: تطوير الأراضي العامة غير المستغلة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب
فتح الكباريهات والبارات خلال شهر رمضان يُعرّضها للغلق بقانون المحال العامة
محظورات الصيام ..علي جمعة يكشف عن أمور تفسد الصوم
محافظات

وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يزور دمياط

زينب الزغبي

استقبل  ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفداً رفيع المستوى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التدريب والتوظيف لطلاب المحافظة.


​ضم الوفد قيادات بارزة من الأكاديمية، وعلى رأسهم:
​الدكتور أحمد محمد غزال، نائب رئيس الأكاديمية للتسويق الاستراتيجي ورابطة الخريجين و​الدكتور أسامة عبد اللاه أحمد، نائب عميد كلية النقل الدولي و​المهندسة إيمان وليد جمال الدين، مسؤول وحدة رابطة الخريجين بالأكاديمية.


​تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بـ تجديد بروتوكول التعاون المثمر بين فرع الأكاديمية ببورسعيد ومديرية التربية والتعليم بدمياط.

كما قدم الوفد دعوة رسمية لمدارس المحافظة (العام والفني) للمشاركة في المعارض السنوية للتوظيف والتدريب (Career Fairs) التي تنظمها الأكاديمية في مقارها بـ (الإسكندرية، بورسعيد، والعلمين).

​وأوضح الوفد أن هذه المعارض تشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية، مما يوفر منصة مثالية ل​إتاحة فرص توظيف حقيقية لخريجي الأكاديمية والطلاب المتميزين و​فتح باب التدريب العملي والتطبيقي في بيئة عمل واقعية بالإضافة إلي ​تمكين المدارس ذات الأنشطة الإنتاجية من عرض مشروعاتها وبناء شراكات مستقبلية.


​وفي ختام اللقاء، أعرب وفد الأكاديمية عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بدمياط في تطوير المنظومة التعليمية، وقام الوفد بإهداء درع الأكاديمية للأستاذ ياسر عماره، تقديراً لجهوده الملموسة ودعمه الدائم للمبادرات التي تخدم الطلاب وترتقي بمستواهم المهني.

​من جانبه، ثمن  ياســر عمــاره هذه الزيارة، مؤكداً أن المديرية تفتح أبوابها لكافة المؤسسات العلمية العريقة مثل الأكاديمية العربية، بما يضمن توفير أفضل الفرص التدريبية لطلاب دمياط، وخاصة في مجالات التعليم الفني والأنشطة الإنتاجية.

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

رئيس اتحاد العمال: نعمل على خلق كوادر نقابية قادرة على تمثيل العاملين

مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي

"التنمية المحلية والبيئة" و"إم إن تي" للتنمية المستدامة تطلقان مبادرة "لينا كلنا" لتحسين جودة الحياة

مجمع كهنة

الأنبا ميخائيل ومجمع كهنة حلوان في ضيافة دير درنكة بأسيوط

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

