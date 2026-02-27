قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
أخبار البلد

شهادات معتمدة.. "التنافسي للتعلم الإلكتروني" يعلن عن منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي

منحة مجانية
منحة مجانية

أعلن المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، عن تقديم منحة تدريب مجانية تشمل عدة برامج تكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات، وذلك خلال شهر مارس عبر الإنترنت بنظام التعلم الذاتي.

وتستهدف المنحة الطلاب والخريجين من مختلف المحافظات، وتتيح فرصة للحصول على شهادة من المركز والأكاديمية.

كما تشمل البرامج المتاحة بالمنحة: الوعي الرقمي، أساسيات أجهزة الحاسب الآلي، مقدمة في الأمن السيبراني، مقدمة في الذكاء الاصطناعي، مقدمة في علوم البيانات، الأمان الرقمي، ويمكن للمتدرب التسجيل في برنامج واحد أو برنامجين في نفس الوقت بالضغط عليه من خلال الرابط التالي:
https://mcit.gov.eg/.../Latest_News/Announcement/99012
وللحصول على الشهادة، يجب الانتهاء من المحتوى التدريبي باللغة الإنجليزية، ومشاهدة المقاطع المصوّرة، وحضور ورش العمل المتاحة عبر الإنترنت، وإتمام المهام المطلوبة خلال أسبوعين من بداية التدريب.

سيتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني تتضمن نموذج التسجيل وخطوات إنشاء حساب على الموقع.

منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي برامج تكنولوجية أكاديمية سيسكو

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

ترخيص سلاح ناري

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

