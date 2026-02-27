علي جمعة: الأطفال في الصلاة لا يُطردون.. والنبي كان يُظهر الرحمة لحظة بكائهم

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأطفال لا يُطردون من الصلاة، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية الخاصة بالصغار تختلف عن الكبار.

وقال علي جمعة، خلال تقديمه برنامج “أعرف دينك”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النبي ﷺ كان يُظهر الرحمة عند سماعه طفلًا يبكي أثناء الصلاة، محافظًا على شعور الأم ورقتها تجاه طفلها.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لا التعامل برفق مع الطفل وأمه داخل المسجد يعود بالأجر على الصبر، وأن هذه اللحظات تُحسب للوالدة ولمن يتحمل صعوبة الطفل أثناء الصلاة كجزء من الثواب الديني.