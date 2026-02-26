قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
فنربشخة يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول بملحق الدوري الأوروبي
مسلسل كان يا ما كان الحلقة 9.. مواجهة بين ماجد الكدواني وابنته
فن وثقافة

كالون باب الشقة اتغير .. طرد يسرا اللوزي من بيتها في كان ياما كان

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
سعيد فراج

تُطرد داليا (يسرا اللوزي) من بيتها حين تجد أن مفتاح قِفل الباب لا يعمل لتُفاجئ بالدكتورة مها (نهى عابد) تفتح لها الباب وتخبرها أن هذه شقتها، وذلك في أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل كان ياما كان الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة Yango Play.

بعد عودتها إلى بيتها في أحد الليالي، تُفاجئ داليا بأن قِفل الباب لا يعمل، لتزداد المفاجأة حين تفتح مها الباب من الداخل، وحين تسألها داليا عما تفعله في بيتها تخبرها مها أن هذا بيتها. في تلك اللحظة يتملك الغضب من داليا وتحاول الدخول بأي طريقة لكن مها تمنعها وتغلق الباب في وجهها، لتتركها والجماهير في حالة صدمة وعدم تصديق لما حدث، لكن الشيء الوحيد الواضح أن مصطفى هو من باع الشقة إلى مها انتقامًا من داليا.

جاء ذلك على خلفية الصراعات المتزايدة بين داليا وطليقها مصطفى (ماجد الكدواني)، التي بدأت بسلسلة طويلة من النزاعات وسوء التفاهم، ووصلت للجوء كل منهما إلى القضاء، ومن تلك اللحظة وصل الأمر بينهما إلى حائط سد يصعب التوصل من خلاله إلى أي اتفاقات سلام. ومع كل حلقة يزداد تعقيد الأمر بينهما أكثر وأكثر ويبدو أنه لن يتوقف هنا.

مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

