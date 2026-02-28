قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 28-2-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 28-2-2026 استقرار ملحوظًا داخل محلات الصاغة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 557 درهما، فيما سجل الجنيه الذهب 4456 درهما، وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية، مع استمرار متابعة المتعاملين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات 

عيار 24: 627.50 درهم

عيار 22: 581 درهم

عيار 21: 557 درهم

عيار 18: 477.50 درهم

عيار 14: 369.50 درهم

عيار 12: 316.75 درهم

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 627.50 درهم، ليظل الأعلى من حيث القيمة نظرًا لنقاوته المرتفعة واعتماده في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 581.00 درهم للجرام، وهو من الأعيرة التي تحظى بإقبال واسع في المشغولات الذهبية داخل السوق الإماراتي.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، فقد سجل 557.00 درهم للجرام، ليبقى المؤشر الأبرز لحركة البيع والشراء اليومية.

ووصل سعر عيار 18 إلى 477.50 درهم، بينما سجل عيار 14 نحو 369.50 درهم، وعيار 12 عند 316.75 درهم، ما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات والقدرات الشرائية.

وبلغ سعر الأونصة 19,517.50 درهم، فيما سجل الجنيه الذهب 4,456.00 درهم، ووصل سعر الأونصة عالميًا إلى 5,187.53 دولار، وفقًا للأسعار المتداولة اليوم.

