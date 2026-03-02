صيدلة جامعة العاصمة تطلق حلقة توعوية عن المكملات الغذائية في رمضان

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة العاصمة حلقة مميزة جديدة بعنوان "المكملات الغذائية في رمضان"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة.

وتتناول الحلقة بالشرح العلمي المبسّط كل ما يتعلق باستخدام الفيتامينات والمعادن خلال الشهر الكريم، وأهمية التفرقة بين الاحتياج الحقيقي والاستخدام العشوائي ، وهل هناك حاجة فعلا للمكملات الغذائية فى رمضان وهل تُغنى عن الغذاء المتوازن ، حيث أوضحت الحلقات أن تغيّر نمط الوجبات خلال رمضان قد يدفع البعض إلى اللجوء للمكملات الغذائية، إلا أن الأساس يظل في تحقيق التوازن الغذائي السليم، مع التأكيد على أن المكملات لا تُستخدم إلا عند وجود احتياج فعلي ، كما استعرضت أنواع المكملات الشائعة مثل :

- الفيتامينات (كفيتامين د وغيره)

- المعادن (الحديد، الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم)

- الأحماض الدهنية مثل أوميجا-3

وبيّنت أن أهمية المكمل لا تتوقف على نوعه فقط، بل تمتد إلى توقيت تناوله؛ فبعضها يُفضّل بعد الإفطار مع وجبة تحتوي على دهون لتحسين الامتصاص، بينما يُنصح بأخرى بعد السحور أو قبل النوم لتقليل اضطرابات المعدة وتعزيز الاستفادة خلال ساعات الصيام.



وتأتي هذه الحلقات ضمن جهود الكلية لنشر الثقافة الصحية القائمة على أسس علمية دقيقة، بما يدعم صيامًا صحيًا ومتوازنًا.



وقامت بإعداد الحلقة الدكتورة روزا طه ، و الدكتورة رضوى مرجان، طلاب برنامج التغذية الإكلينيكية وهو أحد البرامج المهنية التابعة للدراسات العليا كلية الصيدلة جامعة العاصمة.



وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية ووكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمراجعة الدكتورة إيمان رأفت والدكتورة أسماء علي بقسم الأدوية والسموم.



وتؤكد كلية الصيدلة حرصها الدائم على تقديم محتوى علمي مبسّط يخدم المجتمع، ويساهم في تعزيز الوعي الصحي خلال شهر رمضان المبارك.