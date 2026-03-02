قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صيدلة جامعة العاصمة تطلق حلقة توعوية عن المكملات الغذائية في رمضان

شهر رمضان
شهر رمضان
حسام الفقي

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة العاصمة حلقة مميزة جديدة بعنوان "المكملات الغذائية في رمضان"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة.

وتتناول الحلقة بالشرح العلمي المبسّط كل ما يتعلق باستخدام الفيتامينات والمعادن خلال الشهر الكريم، وأهمية التفرقة بين الاحتياج الحقيقي والاستخدام العشوائي ،  وهل هناك حاجة فعلا للمكملات الغذائية فى رمضان وهل تُغنى عن الغذاء المتوازن  ، حيث أوضحت الحلقات أن تغيّر نمط الوجبات خلال رمضان قد يدفع البعض إلى اللجوء للمكملات الغذائية، إلا أن الأساس يظل في تحقيق التوازن الغذائي السليم، مع التأكيد على أن المكملات لا تُستخدم إلا عند وجود احتياج فعلي ، كما استعرضت أنواع المكملات الشائعة مثل :
-     الفيتامينات (كفيتامين د وغيره)
-    المعادن (الحديد، الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم)
-     الأحماض الدهنية مثل أوميجا-3
وبيّنت أن أهمية المكمل لا تتوقف على نوعه فقط، بل تمتد إلى توقيت تناوله؛ فبعضها يُفضّل بعد الإفطار مع وجبة تحتوي على دهون لتحسين الامتصاص، بينما يُنصح بأخرى بعد السحور أو قبل النوم لتقليل اضطرابات المعدة وتعزيز الاستفادة خلال ساعات الصيام.


وتأتي هذه الحلقات ضمن جهود الكلية لنشر الثقافة الصحية القائمة على أسس علمية دقيقة، بما يدعم صيامًا صحيًا ومتوازنًا.


وقامت بإعداد الحلقة الدكتورة روزا طه ، و الدكتورة رضوى مرجان، طلاب برنامج التغذية الإكلينيكية وهو أحد البرامج المهنية التابعة للدراسات العليا كلية الصيدلة جامعة العاصمة.


وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية ووكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمراجعة الدكتورة إيمان رأفت والدكتورة أسماء علي بقسم الأدوية والسموم.


وتؤكد كلية الصيدلة حرصها الدائم على تقديم محتوى علمي مبسّط يخدم المجتمع، ويساهم في تعزيز الوعي الصحي خلال شهر رمضان المبارك.

كلية الصيدلة بجامعة العاصمة جامعة العاصمة كلية الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

بن شرقي

ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد