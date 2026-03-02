درة تطرد أحمد العوضي من عزاء أمها في علي كلاي

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علي كلاي مواجهة مؤثرة خلال عزاء والدة ميادة (درة)، حين حضر علي (أحمد العوضي) لتقديم واجب العزاء. إلا أن اللقاء لم يكن هادئاً كما توقع البعض، إذ انفعلت ميادة وقامت بطرده من العزاء، في مشهد عكس حجم الجرح الذي تحمله داخلياً، خاصة بعد الخلافات المتراكمة بينهما.

في رد فعل مفاجئ وغير متوقع تنفعل ميادة على علي كلاي عندما رأته يدخل سرادق عزاء أمها، لتتوجه إليه وتطلب منه أن يغادر العزاء، وعندما يحاول الجميع تهدئتها، ترد قائلة أن هذا عزاء أمها، عمة أولاد خالها، معددة أسمائهم دون ذكر اسم علي كلاي، في إشارة غير مباشرة منها لتذكيره بكونه لقيطاً.

من جهة أخرى، تجد ميادة نفسها محملة بالمزيد من الهموم، فبعد صدمة زواج علي كلاي من أخرى ثم وفاة أمها، يأتيها خبر بأن والدتها قد تزوجت قبل وفاتها من زوج "همت"، ابنة خالها منصور (طارق دسوقى)، ما يترتب عليه تغيّر في تقسيم الميراث، بحيث لا تحصل ميادة على النسبة التي كانت تتوقعها وفق الميراث الشرعى.

بهذا التطور، تتكاثر الضغوط على ميادة في لحظة واحدة؛ فقدان الأم، انهيار العلاقة، وصدمة الميراث، لتجد نفسها في مواجهة واقع أكثر قسوة مما تخيلت.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، طارق دسوقى، محمد ثروت، ريم سامى وعمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.