ميرنا جميل: تحمست بشدة لمسلسل الكينج لعدة أسباب| خاص

تحدثت الفنانة ميرنا جميل عن حماسها لشخصية "هدية" في المسلسل منذ قراءة فكرته في العام الماضي، قبل أن يعود إليها السيناريو عند دخول المسلسل حيز التنفيذ، لافتة إلى أنها كانت متحمسة بشدة للعمل لأسباب عدة منها الدور وتحولات الشخصية ورغبتها في التعاون مع محمد إمام بالإضافة إلى تعاونها مع المخرجة شيرين عادل.



وأضافت أن ميرنا جميل، أن "هدية" التي تحب "الكينج" في الأحداث تمثل لها اختلافاً مهماً عمّا قدمته سابقاً، فهي فتاة شعبية لكنها شديدة الطيبة والبساطة، تتحرك بدافع القلب لا الحسابات، وتقع في مشكلات كثيرة بسبب اندفاعها وحبها الصادق.



وتابعت أنها كانت كانت على تواصل دائم مع مؤلف المسلسل والمخرجة لمناقشة أدق التفاصيل، بداية من الشكل الخارجي وحتى الإيقاع الداخلي للأداء، وهو ما منحها ثقة أكبر أثناء التصوير.



وعن الصعوبات، أوضحت أن التحدي الأكبر تمثل في التحولات المتتابعة التي تمر بها الشخصية، خاصة مع اختلاف ترتيب التصوير، ما يتطلب تركيزاً عالياً للحفاظ على استمرارية الإحساس والتطور الدرامي، مشيرة إلى أن التصوير الخارجي والسفر، رغم متعته، شكّل مجهوداً إضافياً، خصوصاً في ظل ظروف الطقس واختلاف الأماكن.



مُسلسل "الكينج" من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مُصطفي خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو ريه، حجاج عبد العظيم، إنتصارن عماد رشاد، بسنت شوقي، لبني ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفي البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

