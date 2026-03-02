قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
فن وثقافة

ميرنا جميل: تحمست بشدة لمسلسل الكينج لعدة أسباب| خاص

ميرنا جميل
ميرنا جميل
محمد نبيل

تحدثت الفنانة ميرنا جميل عن حماسها لشخصية "هدية" في المسلسل منذ قراءة فكرته في العام الماضي، قبل أن يعود إليها السيناريو عند دخول المسلسل حيز التنفيذ، لافتة إلى أنها كانت متحمسة بشدة للعمل لأسباب عدة منها الدور وتحولات الشخصية ورغبتها في التعاون مع محمد إمام بالإضافة إلى تعاونها مع المخرجة شيرين عادل.

وأضافت أن ميرنا جميل، أن "هدية" التي تحب "الكينج" في الأحداث تمثل لها اختلافاً مهماً عمّا قدمته سابقاً، فهي فتاة شعبية لكنها شديدة الطيبة والبساطة، تتحرك بدافع القلب لا الحسابات، وتقع في مشكلات كثيرة بسبب اندفاعها وحبها الصادق.

وتابعت أنها كانت كانت على تواصل دائم مع مؤلف المسلسل والمخرجة لمناقشة أدق التفاصيل، بداية من الشكل الخارجي وحتى الإيقاع الداخلي للأداء، وهو ما منحها ثقة أكبر أثناء التصوير.

وعن الصعوبات، أوضحت أن التحدي الأكبر تمثل في التحولات المتتابعة التي تمر بها الشخصية، خاصة مع اختلاف ترتيب التصوير، ما يتطلب تركيزاً عالياً للحفاظ على استمرارية الإحساس والتطور الدرامي، مشيرة إلى أن التصوير الخارجي والسفر، رغم متعته، شكّل مجهوداً إضافياً، خصوصاً في ظل ظروف الطقس واختلاف الأماكن.

مُسلسل "الكينج" من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مُصطفي خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو ريه، حجاج عبد العظيم، إنتصارن عماد رشاد، بسنت شوقي، لبني ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفي البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

