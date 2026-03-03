القبض على المتهمين بالتعدى على طالب في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى على نجلها بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين (طالب) و(5 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطالب وآخر تدخل على إثرها باقى الأفراد وتعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات.

و أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.