عامل خمسيني يهـ.ـتك عرض صغير أثناء لعبه أعلى سطح منزل بكرداسة

استغل عامل خمسيني لهو طفل اعلى سطح عقار اقاربه في العقار الذي يقيم به وقام بهتك عرضه والتعدي عليه بمدينة كرداسة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم ربة منزل بلاغا بتعرض طفلها البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء الجسدي وهتك العرض من أعلى سطح عقار ملك أحد أقاربها أثناء زيارتها له، وذلك خلال لهو الطفل أعلى السطح.

وأوضحت الأم في بلاغها أن المتهم هتك عرض طفلها الذي أخبرها بما تعرض له ودفعها لابلاغ الشرطة.

تم إلقاء القبض على المتهم، وهو عامل يبلغ من العمر 50 عامًا ويقيم بذات العقار، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.