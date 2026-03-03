محافظ جنوب سيناء يشارك في إعداد وجبات إفطار الصائمين ويدعم مبادرات الخير

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من مطابخ إعداد وجبات إفطار الصائمين بمدينة طور سيناء في مشهد يعكس قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الوجبات المقرر توزيعها على المنازل، خاصة للأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام. وشملت الزيارة مطبخ «المرأة المصرية – بإيدين بناتها»، الذي يقوم بإعداد 350 وجبة يوميًا، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، ومديرية الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة، في نموذج مشرف لتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تفقد المحافظ «مطبخ الخير» بمركز الخير التابع لجمعية الماهر بالقرآن الكريم، والذي ينتج نحو 1500 وجبة يوميًا، حيث يتم توزيعها على الموائد الرمضانية والمنازل بالتنسيق مع الجهات الشريكة، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوسيم الخيرية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة منظمة وكريمة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على المشاركة الفعلية في إعداد وتجهيز عدد من الوجبات، حيث شارك العاملين والمتطوعين في تعبئتها استعدادًا للتوزيع، في لفتة إنسانية تعكس تقديره لجهود المتطوعين ودعمه الكامل لمبادرات الخير.

وأكد أن ما تشهده طور سيناء من جهود مخلصة في إعداد وتوزيع وجبات إفطار الصائمين يجسد أسمى معاني التضامن الاجتماعي، ويعبر عن أصالة المجتمع المصري في مواسم الخير. وأشاد بروح التعاون بين مختلف الجهات، داعيًا إلى استمرار دعم مثل هذه المبادرات الخيرية التي تخفف الأعباء عن كاهل الأسر ، وترسخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

كما شدد على أن المحافظة تساند كل عمل تطوعي يستهدف خدمة المواطنين، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد يعزز الاستقرار المجتمعي، ويجعل من شهر رمضان مناسبة حقيقية لترسيخ معاني الرحمة والتكافل، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.