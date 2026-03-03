الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير منظومة "ثاد" الأمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم / الثلاثاء /، تدمير منظومة دفاع جوي صاروخي أمريكية ثانية من طراز "ثاد" في منطقة غرب آسيا.

وأوضح الحرس الثوري - في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الدولية الإيرانية للأنباء - أن المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ "ثاد" أُصيبت بصواريخ دقيقة أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة التشغيلية.

وأشار إلى أن رادار "ثاد" المتمركز في قاعدة الرويس بدولة الإمارات كان قد دُمّر يوم أمس، مؤكدا أن تدمير هاتين المنظومتين أتاح للقوة الصاروخية لإيران هامشًا أوسع لإصابة الأهداف بدقة.