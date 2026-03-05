حملة مسائية بحي جنوب الغردقة تضبط 16 حالة إشغال طريق بمنطقة عرابيا

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مسائية مكبرة بمنطقة عرابيا أسفرت عن ضبط ورفع 16 حالة إشغال طريق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الميدانية وإحكام الرقابة على الشوارع والميادين ومنع التعديات على الطريق العام، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدن.

جاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت مراجعة التراخيص والإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والكافيهات بشارعي الذهبية والثلاثيني بمنطقة عرابيا.

وأسفرت أعمال المرور عن ضبط ورفع 16 حالة إشغال طريق نتيجة قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المصرح بها وافتراش أجزاء من الطريق العام، بما يعيق حركة المارة ويخالف الضوابط المنظمة للإشغالات.

وأكد رئيس الحي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ورفع جميع الإشغالات المضبوطة على الفور، مع التنبيه على أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة تجنبًا للمساءلة القانونية.

وشدد اللواء أحمد جبر على استمرار الحملات الميدانية على مدار الساعة، خاصة بالمناطق الحيوية ومناطق التطوير داخل نطاق الحي، لضمان الحفاظ على الانضباط بالشوارع وظهور مدينة الغردقة بالمظهر الحضاري اللائق بها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.