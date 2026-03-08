ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

أثار ظهور الفنان محمود عزب في مسلسل موناليزا تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائه دورًا صامتًا ظهر خلاله في عدد من المشاهد دون حوار.





وتداول المتابعون مقاطع من العمل مع تعليقات ساخرة وإشادات بطريقته في التعبير الصامت، معتبرين أن حضوره أضفى طابعًا كوميديًا خاصًا على الأحداث.





كما تساءل البعض مازحين عن طبيعة السيناريو الذي قُدم للفنان، قائلين إن “ورق الدور ربما كان خاليًا من الكلام”.





ورغم الطابع الساخر للتعليقات، أكد كثيرون أن أداء عزب عكس خبرته الفنية وقدرته على توصيل المعنى بتعبيرات الوجه والحركة فقط، ما جعله حديث الجمهور خلال الأيام الماضية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.