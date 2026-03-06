قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
فن وثقافة

أحمد داود يفشل في التوفيق بين البيت والشغل في مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يفشل في التوفيق بين البيت والشغل في مسلسل بابا وماما جيران
أحمد داود يفشل في التوفيق بين البيت والشغل في مسلسل بابا وماما جيران
أوركيد سامي

يفشل هشام ( أحمد داود ) التوفيق بين البيت وأعمال المنزل من طبخ لأولاده وترتيب مواعيدهم وبين عمله كصيدلي، وذلك بعد انفصاله عن زوجته نورا ( ميرنا جميل ) التي تركت البيت لتعيش مع والدتها في الشقة المجاوره له.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

مؤخرًا، انطلق الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لأحمد داود، بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة. ويقدم البرنامج في موسمه الجديد قصص نجاح ملهمة عن الصناعة المصرية في مختلف المجالات، من بينها مصانع السيارات والجلود والأجهزة الكهربائية والتمور وغيرها، وهو من إنتاج ميديا هَب.
يُعرض حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.
وانتهى أحمد داود مؤخرًا من تصوير فيلمي الكراش وإذما، في انتظار طرحهما خلال عام ٢٠٢٦. فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.
أما فيلم إذما، فهو من بطولة أحمد داود أمام سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.
وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.
ويُعد مسلسل الشرنقة أحدث أعمال أحمد داود الدرامية، والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٥، وشاركه البطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة، وعُرض حصريًا على منصة Watch It.
وتدور أحداث الشرنقة في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود شخصية محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

أحمد داود اخبار الفن نجوم الفن

