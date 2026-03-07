قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تثبيت أسعار الألومنيوم حتى نهاية رمضان رغم ارتفاع التكاليف بأكثر من 20%

هارون
هارون
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس محمود هارون، عضو لجنة الصناعة بـالغرفة الأمريكية التجارية بالقاهرة  وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، تثبيت أسعار قطاعات الألومنيوم في السوق المحلي حتى نهاية شهر رمضان المبارك أو حتى نفاد الكميات المتاحة من المخزون، مع تحمّل فروق الأسعار الناتجة عن الارتفاعات الأخيرة في التكاليف العالمية، وذلك دعمًا للمصنعين المرتبطين بمشروعات قائمة وتمكينهم من استكمال أعمالهم دون أعباء إضافية.

وأوضح هارون أن هذا القرار يأتي رغم الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة في أسعار خامات الألومنيوم في البورصات العالمية، والتي تجاوزت 10% منذ بداية شهر مارس، إلى جانب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بنحو 9% خلال نفس الفترة، وهو ما انعكس على زيادة إجمالية في التكلفة تجاوزت 20% حتى الآن.

وقال إن تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية يعكس حرص القطاع الصناعي على دعم شركائه من العملاء ومساندة السوق المحلي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الارتفاعات المتتالية في أسعار خامات الألومنيوم عالميًا، إلى جانب تحركات أسعار الصرف، فرضت ضغوطًا كبيرة على تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان يستهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء لتأمين احتياجات مشروعاتهم وفق الأسعار الحالية دون أي زيادات إضافية، خاصة في ظل ارتباط العديد من المصنعين بعقود ومشروعات قائمة تحتاج إلى استقرار في أسعار الخامات.

وأشار إلى تحمّل فروق الأسعار الناتجة عن الزيادات العالمية الحالية عن كاهل المصنعين والعملاء المرتبطين بمشروعات قائمة، بما يمكنهم من استكمال وتنفيذ مشروعاتهم المعلقة دون تحمل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.

وأكد هارون أن استقرار السوق والحفاظ على الشراكات طويلة الأمد مع العملاء يمثلان أولوية رئيسية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين إدارة التكاليف المتزايدة والحفاظ على تنافسية المنتجات في السوق المحلي.

وأوضح أنه يتم متابعة تطورات الأسواق العالمية لخامات الألومنيوم بشكل مستمر، مع الحرص على الحفاظ على استقرار السوق قدر الإمكان خلال هذه المرحلة، حتى وإن تطلب ذلك تحمل جزء من الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف العالمية، انطلاقًا من المسؤولية تجاه الشركاء والعملاء.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم قطاع الصناعات المرتبطة بالألومنيوم في مصر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه الخامات في قطاعات التشييد والبناء والمشروعات الصناعية.

وأضاف أنه سيتم إعادة مراجعة الأسعار بعد نهاية شهر رمضان المبارك وفقًا لمتغيرات أسعار البورصات العالمية لخامات الألومنيوم وسعر صرف العملات الأجنبية، مع التأكيد على الثقة في قدرة السوق المصري على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

