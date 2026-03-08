رئيس مدينة حلايب يتفقد مخبزًا ومحال السلع الغذائية برأس حدربة

أجرى العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، جولة ميدانية مسائية بقرية رأس حدربة لمتابعة انتظام العمل بالمخابز ومحال بيع السلع الغذائية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وضبط منظومة السلع الغذائية.

وجاءت الجولة بمشاركة الأستاذ عثمان حمداي، مدير إدارة تموين حلايب، حيث شملت تفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل والتأكد من مطابقة وزن رغيف الخبز للمواصفات المقررة، إلى جانب مراجعة مستوى النظافة داخل المخبز والاطلاع على الشهادات الصحية للعاملين لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما تضمنت الجولة المرور على أحد محال بيع منتجات البقالة بالقرية، حيث تم فحص السلع المعروضة ومراجعة تواريخ صلاحية المنتجات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس مدينة حلايب استمرار الحملات والمرور الميداني على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية بشكل دوري بمختلف مناطق المدينة والقرى التابعة لها، لضمان الانضباط داخل المنظومة التموينية وتوفير سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات لأهالي المدينة.