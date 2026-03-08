قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
محافظات

رئيس مدينة حلايب يتفقد مخبزًا ومحال السلع الغذائية برأس حدربة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، جولة ميدانية مسائية بقرية رأس حدربة لمتابعة انتظام العمل بالمخابز ومحال بيع السلع الغذائية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وضبط منظومة السلع الغذائية.

وجاءت الجولة بمشاركة الأستاذ عثمان حمداي، مدير إدارة تموين حلايب، حيث شملت تفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل والتأكد من مطابقة وزن رغيف الخبز للمواصفات المقررة، إلى جانب مراجعة مستوى النظافة داخل المخبز والاطلاع على الشهادات الصحية للعاملين لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما تضمنت الجولة المرور على أحد محال بيع منتجات البقالة بالقرية، حيث تم فحص السلع المعروضة ومراجعة تواريخ صلاحية المنتجات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس مدينة حلايب استمرار الحملات والمرور الميداني على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية بشكل دوري بمختلف مناطق المدينة والقرى التابعة لها، لضمان الانضباط داخل المنظومة التموينية وتوفير سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات لأهالي المدينة.

محافظة البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الغردقة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بأكثر 86 ألف سلة غذائية ومساعدات شتوية عبر قافلة زاد العزة 151

مسابقة تحدي القراءة العربي

قواعد جديدة.. التعليم تعلن تفاصيل عاجلة بشأن مسابقة تحدي القراءة العربي

مجمع كهنة

مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا يعقد اجتماعه الدوري ويحتفل بذكرى تجليس الأنبا فام

بالصور

طريقة عمل شوربة عيش الغراب "المشروم" بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

