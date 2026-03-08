عمرو سلامة: النجاح الحقيقي ليس في نسب المشاهدة

علق المخرج عمرو سلامة علي خناقات الفنانين بسبب صراع الأعلى مشاهدة في رمضان.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي اكس :" “نجيب محفوظ لم يكن الأكثر مبيعًا، كان يتخطاه يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ولحد جائزة نوبل، هي اللي كانت نقطة تحول في طباعة كتبه وده كان بعد ما عدى الثمانين من عمره،

تابع :" يوسف شاهين لم يكن الأكثر تحقيقا للإيرادات كانت أفلام المقاولات تحصد إيرادات أكبر من أفلامه، وكذلك داوود عبد السيد ومحمد خان وغيرهم من العظماء، سيد درويش لم يكن الأول ولا الثاني ولا الخامس ولم يكن معترف بفنه وكان فنه هيتدفن لولا اعادة اكتشافه بعد ثورة ١٩٥٢، الرسام فان جوخ، الموسيقار باخ، المخرج أورسون ويليز صاحب أهم فيلم في تاريخ السينما (المواطن كين)، كلهم ماتوا فقراء ومهملين.”.