داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن اليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة المصرية من إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تحظى به من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الأتربي - في تصريح اليوم -إن المرأة المصرية شهدت طفرة حقيقية في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة وضعت ملف تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، إيمانًا بدورها المحوري في بناء المجتمع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار

وأضافت أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار، بعد أن حصلت على فرص غير مسبوقة في التمثيل النيابي وتولي المناصب القيادية، مؤكدة أن ذلك يعكس إيمان الدولة بقدرات المرأة وثقتها في دورها الوطني.

ووجهت عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير لكل امرأة مصرية تسهم بجهدها وعطائها في بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار دعم الدولة للمرأة يعزز من قدرتها على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية وبناء الجمهورية الجديدة