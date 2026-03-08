محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروع الـ 500 وحدة سكنية وبديل العشوائيات بالقصير

تفقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم ، مشروع ال 500 وحدة سكنية ، موجها بسرعة إعداد كشوف المستحقين تمهيدا لتوزيعها علي المستحقين بعد عيد الفطر المبارك ، جاء ذلك خلال زيارته للمدينة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها.

كما تفقد سيادته مشروع بديل العشوائيات بالمدينة ، موجها بحل كافة المعوقات التي تواجه تسليم تلك الوحدات الي المواطنين، حتي يتم الإستفادة منها في أسرع وقت ممكن .

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد ، اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير ، الأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، الشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب، الأستاذ جمال السليك عضو مجلس الشيوخ ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.