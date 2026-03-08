ميزات احترافية وقدرة شحن جبارة.. بوكو تغزو الأسواق بهاتف جديد

تصدرت سلسلة هواتف Poco X8 Pro عناوين الأخبار بشكل شبه يومي هذا الأسبوع. واليوم، نضيف إليها خبراً جديداً، حيث تم تسريب المواد التسويقية الرسمية لهاتف Poco X8 Pro Max.

وحسب المواد المسربة، سيأتي هاتف Poco X8 Pro Max بشاشة مقاس 6.83 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2772 × 1280ويمكن أن تصل الشاشة إلى ذروة سطوع تصل إلى 3500 شمعة، وتدعم نطاق ألوان DCI-P3، وهي شاشة 12 بت.

بوكو إكس 8 برو ماكس 5 جي



وبالنسبة للكاميرا، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. ويُقال إن الجهاز مزود بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف Poco X8 Pro Max يتضمن مكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية Dolby Atmos وتقنية الصوت عالي الدقة ومن جانبها تدّعي شركة Poco أيضاً أن مكبرات الصوت قادرة على تقديم صوت أعلى بنسبة تصل إلى 300%.

ميزات بوكو إكس 8 برو ماكس 5 جي

ويحتوي هاتف Poco X8 Pro Max على معالج Dimensity 9500s . ويقترن هذا المعالج بنظام تبريد بتقنية غرفة البخار لتحسين تبديد الحرارة، ويبدو أن الهاتف يدعم أيضًا الشحن المباشر.

وعلى الجانب الآخر يأتي الهاتف بميزات شحن جبارة فهو يأتي ببطارية بسعة 8500 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 27 واط. ورغم هذه البطارية الضخمة، حافظت بوكو على سمك الهاتف عند 8.38 ملم، بينما يبلغ وزنه حوالي 201 جرام.

وتشمل الميزات الأخرى لهاتف Poco X8 Pro Max مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 ومستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة لأغراض القياسات الحيوية.

ولم تكشف شركة بوكو بعد عن موعد إطلاق هواتفها الذكية الجديدة. ومع ذلك، يشير تقرير حديث إلى أنها ستُطرح عالميًا في 17 مارس.