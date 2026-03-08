قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
ميزات احترافية وقدرة شحن جبارة.. بوكو تغزو الأسواق بهاتف جديد

لمياء الياسين

تصدرت سلسلة هواتف Poco X8 Pro عناوين الأخبار بشكل شبه يومي هذا الأسبوع. واليوم، نضيف إليها خبراً جديداً، حيث تم تسريب المواد التسويقية الرسمية لهاتف Poco X8 Pro Max.

وحسب المواد المسربة، سيأتي هاتف Poco X8 Pro Max بشاشة مقاس 6.83 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2772 × 1280ويمكن أن تصل الشاشة إلى ذروة سطوع تصل إلى 3500 شمعة، وتدعم نطاق ألوان DCI-P3، وهي شاشة 12 بت.

وبالنسبة للكاميرا، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. ويُقال إن الجهاز مزود بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

وأشارت التسريبات  إلى أن هاتف Poco X8 Pro Max  يتضمن مكبرات صوت ستيريو  تدعم تقنية Dolby Atmos وتقنية الصوت عالي الدقة ومن جانبها تدّعي شركة Poco أيضاً أن مكبرات الصوت قادرة على تقديم صوت أعلى بنسبة تصل إلى 300%.

ويحتوي هاتف Poco X8 Pro Max على معالج Dimensity 9500s . ويقترن هذا المعالج بنظام تبريد بتقنية غرفة البخار لتحسين تبديد الحرارة، ويبدو أن الهاتف يدعم أيضًا الشحن المباشر.

وعلى الجانب الآخر يأتي الهاتف بميزات شحن جبارة فهو يأتي ببطارية بسعة 8500 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 27 واط. ورغم هذه البطارية الضخمة، حافظت بوكو على سمك الهاتف عند 8.38 ملم، بينما يبلغ وزنه حوالي 201 جرام.

وتشمل الميزات الأخرى لهاتف Poco X8 Pro Max مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 ومستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة لأغراض القياسات الحيوية.

ولم تكشف شركة بوكو بعد عن موعد إطلاق هواتفها الذكية الجديدة. ومع ذلك، يشير تقرير حديث إلى أنها ستُطرح عالميًا في 17 مارس.

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

