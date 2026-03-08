قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

بعد تصدره الترند.. تفاصيل إصابة "كلب السويس" وكواليس نقله للعلاج

كلب السويس
كلب السويس
إسراء عبدالمطلب

تصدر الكلب الصغير المعروف إعلاميًا باسم "كلب السويس" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بعد تداول صور تظهر إصابته في منطقة المؤخرة، ما أثار غضب واستنكار رواد التواصل بسبب ما اعتبروه تعرّض الحيوان لإيذاء على يد مجموعة من الأشخاص. 

وأدت الواقعة إلى تحرك متطوعين وجمعيات لرعاية الحيوانات، فضلاً عن متابعة الأجهزة الأمنية للتحقق من ملابسات الحادث.

نقل الكلب لتلقي العلاج والرعاية المؤقتة

نقلت المتطوعة رشا بدر الكلب المصاب من محافظة السويس إلى عيادة بيطرية متخصصة في منطقة المهندسين بالجيزة، لاستكمال العلاج من النزيف قبل تسليمه إلى شلتر مخصص لرعاية الحيوانات في أبو صير. 

وأقامت رشا الكلب ليلة كاملة في منزلها لتوفير الرعاية اللازمة، ثم سافرت مع زوجها إلى الجيزة لتسليمه للعيادة البيطرية، حيث أُكد أن إصابة الكلب ناجمة عن اعتداء مباشر وليس بسبب أمراض فيروسية شائعة مثل البارفو أو السل.

رفض الطبيب البيطري في السويس إصدار تقرير

أفادت رشا بدر بأن الطبيب البيطري في السويس قدم الرعاية الطبية للكلب بشكل مجاني، حيث نظف وعقم الجرح وأوقف النزيف، لكنه رفض إصدار تقرير رسمي يفيد بتعرض الكلب للاعتداء، خشية تعرضه لأذى من الأشخاص الذين أحضروا الحيوان. وبيّن الطبيب أن سبب الإصابات اعتداء جنسي، وليس عدوى فيروسية كما قد يعتقد البعض.

تأكيد العيادة في الجيزة

أكد الطبيب البيطري في الجيزة أن إصابة الكلب نتجت عن اعتداء مباشر، وأنه سيصدر تقريرًا رسميًا للسيدة المسؤولة عن الشلتر لتوثيق الواقعة بشكل قانوني، مما يمكّن الجمعيات والجهات المعنية من متابعة حماية الحيوان وضمان تلقيه العلاج اللازم.

متابعة الأجهزة الأمنية والتحقيق

حددت الأجهزة الأمنية هوية الطبيب البيطري في السويس واستدعي لمناقشة ملابسات الحادث، والكشف عن الأشخاص الذين أحضروا الكلب وفق روايته. كما قامت وزارة الداخلية بفحص المنشور والصور المتداولة على فيسبوك للتحقق من صحة الواقعة والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات إضافية.

الأمراض الفيروسية عند الكلاب: توضيح طبي

أشارت التقارير البيطرية إلى أن الأمراض الفيروسية الشائعة بين الكلاب الصغيرة، مثل الديستمبر، وسل الكلاب، وعدوى البارفو، قد تسبب الإسهال والنزيف والقيء والحمى، لكنها لا تؤدي إلى تهتك مؤخرة الكلب كما ظهر في هذه الواقعة، ما يعزز فرضية أن الإصابة ناجمة عن اعتداء مباشر.

كشفت ندى سعيد، شاهدة عيان، تفاصيل جديدة بشأن حادثة الكلب في محافظة السويس، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا. 

وأضافت سعيد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الواقعة بدأت عندما توجه شاب إلى عيادة بيطرية لإعطاء كلبه حقنة، لكن الطبيب أخبره بأن الكشوفات اكتفت لهذا اليوم، فطلب الشاب الانتظار، وفي وقت لاحق، أُبلغت السيدة بأن الكلب كان ينزف، فكتب له الطبيب علاجًا للعناية به.

وأشارت شاهدة العيان إلى أن خلافًا وقع بين الشاب وأصدقائه حول جمع تكاليف العلاج، ما أدى إلى ترك الكلب عند صندوق القمامة، فبادرت ندى بإحضار طعام للكلب والتوجه بالكلب إلى الطبيب مجددًا لتلقي العلاج، حيث تم تركيب كانيولا له، مؤكدة أن الطبيب نفى وقوع أي اعتداء، وأن الكلب متعور فقط وسيتماثل للشفاء قريبًا.

وتوضح هذه التفاصيل جوانب الواقعة الإنسانية، وتسلط الضوء على حرص بعض الأهالي على إنقاذ الحيوانات وسط خلافات صغيرة لكنها أثارت الجدل.

الكلب كلب السويس السويس

