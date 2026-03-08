«ولا تخزني يوم يبعثون».. رسالة عميقة في دعاء سيدنا إبراهيم تكشف سر النجاة يوم القيامة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: «وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» يحمل معاني عظيمة ودروسًا مهمة للمسلمين في الدنيا والآخرة.

خوف الأنبياء من الله

أوضحت، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدنا إبراهيم خليل الله ورغم مكانته العظيمة وطاعته الكبيرة لله، كان يدعو ربه ألا يفضحه يوم القيامة، وهو ما يعكس شدة خوف الأنبياء من الله وحرصهم على القبول والنجاة في الآخرة.

القبول يوم الحساب

أضافت أن سيدنا إبراهيم عليه السلام تحمّل الكثير من الأذى من قومه في سبيل الدعوة إلى الله، بل كان في بداية دعوته المؤمن الوحيد بينهم، ومع ذلك ظل يرجو رحمة الله ويطلب منه الستر والقبول يوم الحساب.

القلب السليم والعمل

أشارت إلى أن هذا الدعاء يعلّم الإنسان ضرورة التضرع إلى الله وطلب المغفرة والقبول، فالمهم في النهاية ليس المال ولا الأبناء، وإنما القلب السليم والعمل الصالح.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية أن يحرص الإنسان دائمًا على تصحيح نواياه، وأن يسأل الله ستره في الدنيا والآخرة، وأن يغفر له ذنوبه ويتقبل سعيه.