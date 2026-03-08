قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
قرينة رئيس الجمهورية: كل التقدير لكل امرأة تُلهم بقوتها وعطائها كل يوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«ولا تخزني يوم يبعثون».. رسالة عميقة في دعاء سيدنا إبراهيم تكشف سر النجاة يوم القيامة

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
محمد البدوي

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: «وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» يحمل معاني عظيمة ودروسًا مهمة للمسلمين في الدنيا والآخرة.

خوف الأنبياء من الله

أوضحت، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدنا إبراهيم خليل الله ورغم مكانته العظيمة وطاعته الكبيرة لله، كان يدعو ربه ألا يفضحه يوم القيامة، وهو ما يعكس شدة خوف الأنبياء من الله وحرصهم على القبول والنجاة في الآخرة.

القبول يوم الحساب

أضافت أن سيدنا إبراهيم عليه السلام تحمّل الكثير من الأذى من قومه في سبيل الدعوة إلى الله، بل كان في بداية دعوته المؤمن الوحيد بينهم، ومع ذلك ظل يرجو رحمة الله ويطلب منه الستر والقبول يوم الحساب.

القلب السليم والعمل

أشارت إلى أن هذا الدعاء يعلّم الإنسان ضرورة التضرع إلى الله وطلب المغفرة والقبول، فالمهم في النهاية ليس المال ولا الأبناء، وإنما القلب السليم والعمل الصالح.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية أن يحرص الإنسان دائمًا على تصحيح نواياه، وأن يسأل الله ستره في الدنيا والآخرة، وأن يغفر له ذنوبه ويتقبل سعيه.

دينا أبو الخير سيدنا إبراهيم خليل الله خوف الأنبياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد