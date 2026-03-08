تعيين الدكتور محمود مرعي مستشارا علميا لـ رئيس الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٦ ،بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٦، بتعيين الدكتور محمود مرعي مستشارا علميا لرئيس الوفد وفقا للمادة الأولى .

وتضمنت المادة الثانية فى القرار ،بعد الإطلاع على لائحة الوفد ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

يذكر أن الدكتور محمود مرعى يعمل أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،و حصل علي درجة الدكتوراة في الهندسة النوويه في برنامج مشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع جامعة ماساتشوستس للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية MIT عام ٢٠٢١.

كما حصل الدكتور محمود مرعى علي درجة الماجستير فى الهندسة النووية في برنامج مشترك بين جامعة الأسكندرية وجامعة تورونتو بكندا عام ٢٠١٧.

و يشغل "مرعى" منصب سكرتير فخري نادي روتاري دمنهور والرئيس القادم للنادي للعام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧.

وفى المجال السياسى ترأس الدكتور محمود مرعى لجنة شباب الوفد بمحافظة البحيرة سابقا، ونظم الكثير من الفعاليات، والأنشطة الحزبية بالتعاون مع لجنة الوفد فى البحيرة ،واتحاد الشباب الوفدى .