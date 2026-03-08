قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
قرينة رئيس الجمهورية: كل التقدير لكل امرأة تُلهم بقوتها وعطائها كل يوم
برلمان

تعيين الدكتور محمود مرعي مستشارا علميا لـ رئيس الوفد

معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٦ ،بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٦، بتعيين الدكتور محمود مرعي  مستشارا علميا لرئيس الوفد وفقا للمادة الأولى .

وتضمنت المادة الثانية فى القرار ،بعد الإطلاع على لائحة الوفد ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

يذكر أن الدكتور محمود مرعى يعمل أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،و حصل علي درجة الدكتوراة في الهندسة النوويه في برنامج مشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع جامعة ماساتشوستس للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية MIT عام ٢٠٢١.

كما حصل الدكتور محمود مرعى  علي درجة الماجستير فى  الهندسة النووية في برنامج مشترك بين جامعة الأسكندرية وجامعة تورونتو بكندا عام ٢٠١٧.

و يشغل "مرعى" منصب سكرتير فخري نادي روتاري دمنهور والرئيس القادم للنادي للعام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧.

وفى المجال السياسى  ترأس الدكتور محمود مرعى لجنة شباب الوفد بمحافظة البحيرة سابقا، ونظم الكثير من الفعاليات، والأنشطة الحزبية بالتعاون مع لجنة الوفد فى البحيرة ،واتحاد الشباب الوفدى .

الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الدكتور محمود مرعي ستشارا علميا لرئيس الوفد لائحة الوفد

