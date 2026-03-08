قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط 3 مسيرات إسرائيلية في سماء خوزستان

هاجر رزق

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت 3 مسيرات "هيرميس 900" إسرائيلية في سماء محافظة خوزستان.

وقال الحرس الثوري إنه تم رصد وتدمير 3 طائرات مسيّرة من طراز "هيرميس 900" إسرائيلية في مناطق مختلفة من محافظة خوزستان، وذلك بواسطة شبكة الدفاع الجوي الإيرانية.

ووفقا لخبراء عسكريين، تُقدر قيمة كل طائرة من هذا النوع بنحو 30 مليون دولار.

وفي وقت سابق،  جرى إسقاط عدة طائرات مسيرة من طراز "هيرميس 900" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بواسطة شبكة الدفاع الجوي الإيرانية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عملية عسكرية ضد إيران، واستهدفت مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية يزعم أنها تنطلق من طهران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن عملية انتقامية واسعة النطاق، استهدفت مواقع في إسرائيل. كما استهدفت مواقع أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وأسفرت الضربات على إيران عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من الشخصيات البارزة في إيران.

