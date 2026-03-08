قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: استهداف منصات إطلاق صواريخ حزب الله في لبنان

فرناس حفظي

شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في لبنان، كانت جاهزة للإطلاق باتجاه الأراضي اللبنانية، ودمر المنصة التي أُطلقت منها الصواريخ على المطلة أمس.

 كما رصدت قوات الفرقة 91 عنصرا من حزب الله بالقرب من مواقعها، وتم القضاء عليه بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين خلال المعارك في جنوب لبنان، وهم اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.


وأُصيب ضابط ميداني آخر بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته بالحالة.

وفي وقت سابق، قتل 22 شخصا وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة على مبنى مكون من ثلاثة طوابق في بلدة صير الغربية بقضاء النبطية أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وتدمير المبنى بالكامل.

كما استهدفت غارة أخرى منزلاً في بلدة عيتيت بقضاء صور، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت العاصمة بيروت ومناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل بدأ منذ فجر الإثنين الماضي، حين أطلقت ميليشيا حزب الله صواريخ على مواقع إسرائيلية، لترد إسرائيل بغارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق صواريخ حزب الله لبنان سلاح الجو الإسرائيلي

