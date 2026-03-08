محافظ البحر الأحمر يضع حجر أساس المدرسة اليابانية في القصير

قام الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بظهر اليوم، بوضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية بتقسيم المركز الخدمي الشمالي في القصير .

وطالب محافظ البحر الأحمر بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالمدرسة، حتى يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد وافتتاحها ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة العام القادم.

وفي ذات السياق، أفاد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس ممدوح محمد أحمد مدير هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة اليابانية بالقصير تُقام على مساحة 12 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية بلغت 90 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليم المدرسة في النصف الثاني من شهر يناير 2027.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وجمال السليك عضو مجلس الشيوخ ، والشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية .