سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
الأهلي بيرميدز الأبرز.. جدول مباريات غدا الإثنين والقنوات الناقلة
اقتصاد

تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

تراجعت أسعار بيع الذهب  ختام تعاملات اليوم، بعد ارتفاع كبير على مدار تعاملات الأحد، وانخفض سعر بيع الذهب عيار 21 إلى 7480 جنيها من 7500 جنيها ،وعالميا استقر سعر الأوقية عند 5171 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستأنف عملها صباح اليوم  الإثنين. 

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر ختام مستهل التعاملات المسائية  اليوم الأحد 8 مارس 2026 وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8550 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8490  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو  7480  جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 7430 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6410 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6370 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4985 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4955 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 59840 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 59440 جنيه 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 265890  جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 264111  جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5171 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب سعر بيع الذهب سعر شراء الذهب أوقية الذهب

