«مطر أسود» فوق طهران بعد ضربات إسرائيلية على مواقع نفطية

أفادت شبكة CNN في طهران، بأن سكان العاصمة الإيرانية استيقظوا صباح اليوم، الأحد، على سماء ملبدة بغيوم سوداء كثيفة، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لتخزين النفط في المدينة.



وأوضحت التقارير أن مياه الأمطار التي هطلت على العاصمة بدت داكنة اللون ومشبعة بالنفط، قائلاً إن ما يتساقط على طهران هو «مطر مملوء بالنفط» عقب الضربات التي وقعت مساء أمس، السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف مواقع وقود في طهران تُستخدم لتوزيع الوقود على جهات مختلفة، من بينها كيانات عسكرية إيرانية.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة رويترز تصاعد ألسنة اللهب والدخان من منشأة مصفاة شهران النفطية في العاصمة الإيرانية.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة تمثل «خطوة إضافية لتعميق الضرر بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني».

وقال سكان طهران لمحطة “بي بي سي” باللغة الفارسية هذا الصباح إن "الليلة الماضية كانت أسوأ ليلة" منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران قبل أسبوع.