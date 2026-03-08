انفجارات وإصابات في تل أبيب.. والجيش الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على إيران

تسبب إنفجار صاروخ إيراني في تل أبيب وبيتاح تكفا، بعدة إصابات متفاوتة الخطورة، بينها رجل يبلغ من العمر 40 عاما في حالة حرجة وسائق دراجة نارية تعرض لجروح خطيرة أثناء حالة الطوارئ في كريوت.

وأعلنت نجمة داود الحمراء نقل المصابين إلى مستشفيات شيبا وتيل هاشومير وبيلينسون وإيخيلوف.

في الوقت نفسه، شنت القوات الإسرائيلية هجمات على أكثر من 400 هدف في إيران خلال يوم واحد، فيما نفذت الإمارات هجمات لأول مرة على مواقع إيرانية، حسب تقديرات إسرائيلية، اعتُبرت مجرد إشارة للنظام الإيراني.

وزعمت تقارير استخباراتية إسرائيلية أن طهران قادرة على استخراج اليورانيوم المخصب المخزن في أصفهان، مع استمرار مراقبة مواقعها النووية.

على صعيد آخر، تم تفعيل أجهزة الإنذار في الجليل الأعلى تحسبًا لتوغل طائرات مسيرة معادية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي احتمال تدخل بري شمال البلاد.