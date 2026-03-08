يديعوت أحرونوت تزعم: الهجوم على محطة تحلية المياه في إيران شنته الإمارات

زعمت صحيفة يديعوت “أحرونوت العبرية” أن دولة الإمارات شنت هجوما على إيران، استهدف محطة تحلية مياه إيرانية.

وتقدر إسرائيل أن الهجوم حاليا ليس سوى رسالة تحذيرية للنظام الإيراني، واذا تصاعدت الهجمات الإيرانية، فمن المحتمل أن تنضم الإمارات العربية المتحدة إلى الحملة على إيران، ولو بشكل محدود، وذلك وفقا للصحيفة العبرية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة قصفت محطة لتحلية المياه العذبة في جزيرة قشم بمضيق هرمز.

ووصف عراقجي ذلك بأنه "جريمة سافرة ويائسة"، وأن "إمدادات المياه في 30 قرية قد تضررت".

وأضاف عراقجي: "إن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة ذات عواقب وخيمة. الولايات المتحدة هي من أرست هذا السابقة، وليست إيران".