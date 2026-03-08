قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
أخبار العالم

يديعوت أحرونوت تزعم: الهجوم على محطة تحلية المياه في إيران شنته الإمارات

فرناس حفظي

زعمت صحيفة يديعوت “أحرونوت العبرية” أن دولة الإمارات شنت هجوما على إيران، استهدف  محطة تحلية مياه إيرانية.

وتقدر إسرائيل أن الهجوم حاليا ليس سوى رسالة تحذيرية للنظام الإيراني، واذا تصاعدت الهجمات الإيرانية، فمن المحتمل أن تنضم الإمارات العربية المتحدة إلى الحملة على إيران، ولو بشكل محدود، وذلك وفقا للصحيفة العبرية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة قصفت محطة لتحلية المياه العذبة في جزيرة قشم بمضيق هرمز.

ووصف عراقجي ذلك بأنه "جريمة سافرة ويائسة"، وأن "إمدادات المياه في 30 قرية قد تضررت".

وأضاف عراقجي: "إن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة ذات عواقب وخيمة. الولايات المتحدة هي من أرست هذا السابقة، وليست إيران".

دولة الإمارات إيران محطة تحلية مياه إيرانية إسرائيل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

