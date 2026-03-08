"تعليم دمياط" يُتابع التقييمات العملية للطلاب بالمدرسة الفندقية برأس البر

تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير العملية التعليمية بمدرسة رأس البر الفندقية للخدمات السياحية، للوقوف على مستوى التدريب العملي والمهني المقدم للطلاب، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

رافق "وكيل الوزارة" خلال جولته محمد الحمزاوي، مدير إدارة عزبة البرج التعليمية. وشملت الجولة تفقد أقسام المدرسة المختلفة، حيث تابع "عمارة" عن كثب التقييمات العملية للطلاب في تخصصات المطبخ والغرف الفندقية والإشراف الداخلي والمغسلة.

كما عاين التجهيزات والمعدات المستخدمة في التدريب للتأكد من حداثتها وكفاءتها، مشدداً على ضرورة مطابقة أداء الطلاب للمعايير الدولية في تنفيذ المهام الفندقية.

وخلال الجولة، حرص "وكيل الوزارة" على فتح نقاش تفاعلي مع الطلاب حول طموحاتهم المهنية، موجهاً إياهم نحو فهم متطلبات سوق العمل السياحي.

وأشاد بمستوى الانضباط والمهارة العالية التي أظهرها الطلاب، مؤكداً أن التعليم الفني الفندقي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة في مصر.

وفي ختام زيارته، أوضح "عمارة" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تولي اهتماماً خاصاً بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والفندقية، مؤكداً أن الهدف ليس مجرد منح شهادة دراسية، بل تخريج كوادر مهنية قادرة على المنافسة والتميز فور تخرجها.

وأضاف أن ما شاهدناه اليوم من دقة في الأداء يعكس الجهد المبذول من المعلمين والمدربين، ويؤكد أن طلاب دمياط قادرون على قيادة قاطرة التنمية السياحية في المستقبل.