تعليـم دمياط يطلق مسابقة سيدة العطاء 2026 عن الأم المثالية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، تحت رعاية الدكتور حســام الدين فوزي محافظ دمياط، وبإشراف ياسـر عمـاره وكيل وزارة التربية والتعليم، عن انطلاق مسابقة (سيدة العطاء) لعام 2026.

تأتي هذه المبادرة كتحية إجلال للأمهات العاملات داخل المنظومة التعليمية اللواتي جسدن أسمى معاني الكفاح في بناء الإنسان وتربية الأجيال، حيث تضع المديرية التميز عنواناً للتكريم بتخصيص رحلات عمرة كاملة النفقات للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى جوائز قيمة للمراكز التالية، سعياً لإبراز النماذج النسائية المشرفة وتعزيز دور المرأة العاملة في صياغة وعي المجتمع.

وفيما يخص آلية المشاركة، فقد وجهت مديرية تعليـم دمياط الإدارات التعليمية وديوان المديرية بترشيح سيدتين من كل جهة وفق معايير دقيقة، حيث ستتولى لجان متخصصة برئاسة مديري الإدارات فحص ملفات المرشحات وقصص نجاحهن لضمان وصول التكريم لمستحقيه من صاحبات العطاء الاستثنائي.

وتؤكد مديرية تعليـم دمياط علي ضرورة استيفاء كافة إجراءات الترشيح وإرسال الاستمارات النهائية إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، احتفاءً برحلات كفاح بدأت بالصبر وتُوجت بالتقدير تحت شعار "سيدة العطاء".