الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زراعة الشيوخ توصي بسرعة تشغيل بورصة الدواجن لمواجهة ارتفاع الأسعار

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري
ماجدة بدوى

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ودراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجى الشهابى بشأن " ضبط الأسواق والحد من الزيادة الكبيرة في أسعار الدواجن ."


في بداية الاجتماع أوضح الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، أهمية الاقتراح برغبة المُقدم لكون الثروة الداجنة أحد المصادر الرئيسية في توفير احتياجات السكان من البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، و أن لحوم الدواجن تعتبر أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

أشار النائب  ناجى الشهابى مُقدم الاقتراح برغبة المعروض، أن الهدف الأساسي من تقديم هذا الأقتراح، وهو ضرورة إحكام الرقابة على أسواق الدواجن والتصدى للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، كما أن  الدواجن سلعة غذائية رئيسية تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية، وتعد الدواجن الوجبة الشعبية مما يجعل أي زيادة غير مبررة في أسعارها تمثل ضغطاً مباشراً على محدودي ومتوسطي الدخل وخاصة في المواسم .

فيما أوضح المهندس  محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن، أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة يرجع إلى زيادة السحب من الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكلفة دورات الإنتاج الشتوية، حيث يتحمل المربون أعباء إضافية بسبب التدفئة، ما أدى إلى تعرض عدد كبير منهم لخسائر وخروج بعضهم من منظومة الإنتاج خلال  الموسم الشتوى.


كما أشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الزيادة الغير المُبررة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، وأكد أن سوق الدواجن يخضع بالكامل لقواعد العرض والطلب باعتباره من السلع شديدة المرونة ، ولذلك قامت الوزارة باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمجابهة الأرتفاع في أسعار الدواجن الحية.

وقال عادل رشدى العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن حركة الأسواق هي أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع غير المبرر الذى يرجع الى مغالاة وجشع بعض أصحاب محال بيع الطيور الحية ولذلك وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تخفيض أسعار الدواجن المجمدة لتصل إلى 100 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلاً رمضان"، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء خلال شهر رمضان
واوضح، يأتي هذا التخفيض كرد فعل على موجة صعود في أسعار الدواجن البيضاء (110-119 جنيهاً للمستهلك)، مع استمرار توافر السلع بجودة مناسبة.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بأهمية وضرورة وضع سعر استرشادى عادل يوازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين، وإحكام الرقابة على أسواق الدواجن والتصدى للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار.
كما أوصت بالإسراع بتشغيل بورصة الدواجن المصرية لضمان شفافية التسعير، ودعم استقرار صناعة الدواجن باعتبارها احدى الركائز المهمة للأمن الغذائي المصرى .

كما أوصت بتفعيل دور صندوق دعم صناعة الدواجن، و    تمويل مشروعات متناهية الصغر من البنك الزراعى، ووضع الضوابط في استخراج تراخيص المزارع.

لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الدكتور محسن البطران النائب ناجى الشهابى

