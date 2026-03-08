الكاميرا باينة.. خطأ فادح في مسلسل قطر صغنطوط

وجه الناقد الفني جمال عبد القادر انتقاد ساخر لمسلسل “قطر صغنطوط” الذى يشارك فى النصف الثانى من ماراثون رمضان الحالى 2026 ، وذلك بسبب ظهور الكاميرا فى احدى المشاهد بشكل واضح اثناء عرض الحلقة.

كتب جمال عبد القادر عبر حسابه بموقع فيسبوك: "حد يرن على كابتشينو العرب وبقول له الكاميرا طالعه في الكادر !

قطر صغنطوط مسلسل عبثي بامتياز".

مسلسل “قطر صغنطوط”

مسلسل “قطر صغنطوط” يتكون من 15 حلقة ويحمل توقيع المخرج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين.

والمسلسل من تأليف محمد سمير مبروك ويقوم ببطولته بجانب محمد رجب، عدد من الفنانين منهم رنا رئيس، كريم عفيفي، أحمد بدير، دانا حلبي، جيهان خليل، وعايدة فهمي.

اعمال محمد رجب

كانت آخر أعمال محمد رجب هو مسلسل “الحلانجي” الذى شارك به ماراثون رمضان الماضي.

يشارك في بطولة مسلسل الحلانجي نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رجب، أيتن عامر، دانا حلبي، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، وسامي مغاوري. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.