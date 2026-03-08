طارق سعدة: الإعلام الرقمي فرض نفسه علينا والتقليدي مرهق ومحدود التأثير

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه حتى في الأمم المتحدة لم يتم الاستقرار إلى الآن عن مصطلح يعرف "الإعلام الرقمي"، متسائلًا: "هل هو إعلام رقمي ولا إلكتروني؟، والبعض يسميه إعلام الواقع، اللي فرض نفسه علينا".

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلام التقليدي له حساباته وموارده، لكنه يواجه مشاكل كبيرة، مضيفًا: «الإعلام التقليدي ما فيش تكاليف إنتاجية تغطيها الموارد الإعلانية، العكس، ما فيش إعلان يغطي الإنتاج، الإعلام التقليدي مرهق جدًا، بيصرف جدًا، وتأثيره بقى محدود، والموضوع اختلف».

وأشار طارق سعدة إلى أن تغير وسائل البث والمنصات الرقمية غير الخريطة البرمجية التقليدية، موضحًا: «يعني الخريطة البرمجية، لبرنامج ما بييجي كل يوم الساعة 5، لا طب ما أنا أصلاً على المنصات أجيبه أي وقت، لو فضيت سبعة هجيبه سبعة، لو فضيت خمسة هجيبه خمسة، هتفرج على دقيقتين، مش لازم الحلقة كلها، مش هتفوتني».

وشدد طارق سعدة على أن هذه المرونة في المتابعة تمنح المشاهد حرية التحكم في المحتوى، وتوضح الفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي الذي فرض نفسه بقوة في العصر الحديث.