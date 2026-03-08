كومو يعزّز آماله بمقعد في دوري أبطال أوروبا

عزّز كومو مفاجأة الموسم آماله بتأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مضيفه كالياري 2-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وسجّل الكرواتي مارتين باتورينا (14) والفرنسي لوكاس دا كونيا (56) هدفي كومو، وسيباستيان إسبوزيتو (56) هدف كالياري.

ورفع كومو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن روما الرابع الذي يلتقي جنوى الأحد وقبل أسبوع من القمة المرتقبة بين الفريقين، في حين أبقى يوفنتوس على حظوظه الأوروبية أيضا بفوزه العريض على بيزا برباعية نظيفة معززاً رصيده بـ50 نقطة في المركز السادس.

وفي تورينو، حقّق يوفنتوس أول فوز له في الدوري في خمس مباريات، وأحيا آماله بحجز مقعد له في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

وأنهى فريق المدرب لوتشانو سباليتي هذا النزيف بفوزه على بيزا متذيّل الترتيب والذي يتجه بخطى ثابتة إلى الهبوط برباعية نظيفة.

وسجّل أهداف "يوفي" كل من اندريا كامبياسو (54) والفرنسي كيفرين تورام-أوليين (65) والتركي كينان يلديز (75) والبديل الإيفواري جيريمي بوغا (90+3).

وأهدر أتالانتا فرصة إنعاش آماله الأوروبية بتعادله المخيب مع ضيفه أودينيزي 2-2 بعدما تخلف 0-2.

وبعد أن منح الدنماركي أندرياس كريستنسن (39) والإنجليزي كينان ديفيس (55) التقدم للضيوف، نجح المهاجم جانلوكا سكاماكا في إنقاذ نقطة لنادي برغامو بهدفين سريعين (75 و79).

وبقي أتالانتا سابعاً برصيد 46 نقطة بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس، وأودينيزي عاشرا بـ36 نقطة.

وتنتظر أتالانتا مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في برغامو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال.

وتتجه الأنظار الأحد إلى دربي ميلانو بين ميلان وانتر على ملعب سان سيرو.