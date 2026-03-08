قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
رياضة

كومو يعزّز آماله بمقعد في دوري أبطال أوروبا

كومو
كومو
حسام الحارتي

عزّز كومو مفاجأة الموسم آماله بتأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مضيفه كالياري 2-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وسجّل الكرواتي مارتين باتورينا (14) والفرنسي لوكاس دا كونيا (56) هدفي كومو، وسيباستيان إسبوزيتو (56) هدف كالياري.

ورفع كومو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن روما الرابع الذي يلتقي جنوى الأحد وقبل أسبوع من القمة المرتقبة بين الفريقين، في حين أبقى يوفنتوس على حظوظه الأوروبية أيضا بفوزه العريض على بيزا برباعية نظيفة معززاً رصيده بـ50 نقطة في المركز السادس.

وفي تورينو، حقّق يوفنتوس أول فوز له في الدوري في خمس مباريات، وأحيا آماله بحجز مقعد له في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

وأنهى فريق المدرب لوتشانو سباليتي هذا النزيف بفوزه على بيزا متذيّل الترتيب والذي يتجه بخطى ثابتة إلى الهبوط برباعية نظيفة.

وسجّل أهداف "يوفي" كل من اندريا كامبياسو (54) والفرنسي كيفرين تورام-أوليين (65) والتركي كينان يلديز (75) والبديل الإيفواري جيريمي بوغا (90+3).

وأهدر أتالانتا فرصة إنعاش آماله الأوروبية بتعادله المخيب مع ضيفه أودينيزي 2-2 بعدما تخلف 0-2.

وبعد أن منح الدنماركي أندرياس كريستنسن (39) والإنجليزي كينان ديفيس (55) التقدم للضيوف، نجح المهاجم جانلوكا سكاماكا في إنقاذ نقطة لنادي برغامو بهدفين سريعين (75 و79).

وبقي أتالانتا سابعاً برصيد 46 نقطة بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس، وأودينيزي عاشرا بـ36 نقطة.

وتنتظر أتالانتا مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في برغامو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال.

وتتجه الأنظار الأحد إلى دربي ميلانو بين ميلان وانتر على ملعب سان سيرو.

كومو دوري أبطال أوروبا كالياري الدوري الإيطالي الكرواتي مارتين باتورينا الفرنسي لوكاس دا كونيا يوفنتوس أتالانتا بايرن ميونيخ

